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الكشف عن جدول مباريات كأس السلة

الثلاثاء 23 يوليو 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن جدول مباريات كأس السلة


غزة / سما /

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة السلة بالمحافظات الجنوبية, عن جدول مباريات كأس قطاع غزة.

وأكدت اللجنة أن البطولة ستبدأ في الأول من أغسطس المقبل, بمشاركة 8 أندية وزّعوا على مجموعتين, تضم الأولى كل من خدمات البريج, وخدمات رفح, وغزة الرياضي, وخدمات خانيونس, بينما تضم الثانية خدمات المغازي, وخدمات دير البلح, وشباب المغازي, وجمعية الشبان المسيحية.

وفيما يلي جدول مباريات كأس السلة:

أولا: دور المجموعات:

- الخميس 1-8

غزة الرياضي - خدمات البريج (الساعة 6 صالة سعد صايل).

شباب المغازي - خدمات دير البلح (الساعة 8 صالة سعد صايل).

- الاثنين 5-8

خدمات المغازي - جمعية الشبان المسيحية (الساعة 6 صالة أبو يوسف النجار).

خدمات رفح - خدمات خانيونس (الساعة 8 صالة أبو يوسف النجار).

- الخميس 8-8

خدمات البريج - خدمات رفح (الساعة 6 صالة سعد صايل).

خدمات دير البلح - خدمات المغازي (الساعة 8 صالة سعد صايل).

- الاثنين 19-8

شباب المغازي - خدمات المغازي (الساعة 6 صالة أبو يوسف النجار).

خدمات البريج - خدمات خانيونس (الساعة 8 صالة أبو يوسف النجار).

- الخميس 22-8

غزة الرياضي - خدمات خانيونس (الساعة 6 صالة سعد صايل).

شباب المغازي - جمعية الشبان المسيحية (الساعة 8 صالة سعد صايل).

- الاثنين 26-8

خدمات دير البلح - جمعية الشبان المسيحية (الساعة 6 صالة أبو يوسف النجار ).

غزة الرياضي - خدمات رفح (الساعة 8 صالة أبو يوسف النجار).

- ثانيا: نصف النهائي:

- الاثنين 2-9

أول المجموعة أ - ثاني المجموعة ب (الساعة 6 صالة أبو يوسف النجار).

أول المجموعة ب - ثاني المجموعة أ (الساعة 8 صالة أبو يوسف النجار).

#كأس السلة

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