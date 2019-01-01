الاتحاد الرياضي وأهلي النصيرات لدوري الثانية

غزة / سما /

صعد فريقا الاتحاد الرياضي وأهلي النصيرات لدوري الدرجة الثانية بكرة الطاولة, عقب فوزهما على القدس ومعن تواليا, ضمن منافسات دوري الثالثة.

وحضر مجريات المسابقة محمد الدلو رئيس اتحاد اللعبة, وأديب أبو غزال مدير البطولة, والعديد من عشاق اللعبة، وممثلو وسائل الاعلام المختلفة.

وشارك في دوري الثالثة خمسة أندية هم: الاتحاد الرياضي, وأهلي النصيرات, ونماء, والقدس, ومعن.

وبحسب أبو غزال, جرت البطولة بنظام الدوري من دور واحد, وعقب نهاتها تعادلت فرق الاتحاد الرياضي وأهلي النصيرات ونماء برصيد 7 نقاط لكل واحد منهم, قبل أن يحسم فارق الأشواط الترتيب النهائي.

وجاء نادي الاتحاد في المركز الأول برصيد 3 نقاط وفارق الأشواط 1.66, بينما حلّ أهلي النصيرات ثانيا برصيد 3 نقاط أيضا وفارق الأشواط 80, متقدما على نماء صاحب نفس الرصيد من النقاط, لكن فارق الأشواط لديه 75,.

أدار لقاءات دوري الدرجة الثالثة تحكيميا الدولي محمود أبو شرار، والدولي علاء البابا.

يشار إلى أنه مثّل فريق الاتحاد كل من هاني الشامي لاعبا ومدربا, وعبد القادر أبو سيدو، وعماد حسين، في حين ظهر مع أهلي النصيرات نور الراعي مدربا, واللاعبون أسامة القطراوي، وكامل القطراوي، وفخر أبو شمالة.