  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الصباحين يرتدي الأخضر من جديد

الثلاثاء 23 يوليو 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصباحين يرتدي الأخضر من جديد


غزة / سما /

عزز يسار الصباحين صفوف خدمات رفح خلال الانتقالات الصيفية الجارية, استعدادا للظهور بقميصه الموسم الكروي المقبل.

وأكد مقربون من نادي خدمات رفح, أن الصباحين سيوقع على عقود انضمامه للفريق خلال الساعات المقبلة, مدة موسم واحد.

ويعدّ مهاجم شباب رفح سابقا, إضافة جيدة لـ"الأخضر" الرفحي الساعي لمواصلة عروضه القوية في الموسم الجديد, بعدما أحرز ثنائية الدوري والكأس 2018-2019.

يشار إلى أن الصباحين سبق له الظهور بالقميص الأخضر قبل عدة مواسم, وتحديدا مع اتحاد الشجاعية, ثم رحل لهلال القدس فترة قصيرة.

#يسار الصباحين

الأكثر قراءة اليوم

ماذا يفعل إسماعيل هنية في وسط تل ابيب ؟

شاهد: "المقاتل والسلاح".. الجيش المصري ينشر فيديو حماسيا لقواته المسلحة

قرارات منظمة التحرير رداً على هدم واد الحمص..

موقع اميركي يكشف : دور قطري جديد في صفقة القرن

الحية: نطوف البلدان لنجمع الأموال والسلاح ولا نخاف من أحد!

وفد عربي تطبيعي يشارك في اقتحام المسجد الاقصى

ليبرمان: حماس تنتج صواريخ قادرة على ضرب الخضيرة

الأخبار الرئيسية

شاهد: احتفالات جنود الاحتلال خلال تنفيذ مجرزة تفجير المنازل في القدس المحتلة

ليبرمان : تعهدت باغتيال هنية خلال 48 ساعة لكن ..

خطة اسرائيلية لمصلى باب الرحمة لمنع تدهور العلاقات مع الأردن والاخيرة ترد

حزب الله: لا خطة لمنع الفلسطينيين من العمل في لبنان وحماس تتقارب مع سوريا

الجيش يستعد لكافة السيناريوهات.. قناة عبرية تكشف: هذه الصواريخ ستستخدم في الحرب المقبلة!