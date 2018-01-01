الصباحين يرتدي الأخضر من جديد

غزة / سما /

عزز يسار الصباحين صفوف خدمات رفح خلال الانتقالات الصيفية الجارية, استعدادا للظهور بقميصه الموسم الكروي المقبل.

وأكد مقربون من نادي خدمات رفح, أن الصباحين سيوقع على عقود انضمامه للفريق خلال الساعات المقبلة, مدة موسم واحد.

ويعدّ مهاجم شباب رفح سابقا, إضافة جيدة لـ"الأخضر" الرفحي الساعي لمواصلة عروضه القوية في الموسم الجديد, بعدما أحرز ثنائية الدوري والكأس 2018-2019.

يشار إلى أن الصباحين سبق له الظهور بالقميص الأخضر قبل عدة مواسم, وتحديدا مع اتحاد الشجاعية, ثم رحل لهلال القدس فترة قصيرة.