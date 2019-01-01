دي ليخت يعرب عن غضبه من شائعة الوزن

وكالات / سما /

أعرب ماتياس دي ليخت نجم فريق نادي يوفنتوس الإيطالي الجديد عن غضبه من شائعة الوزن التي أطلقتها صحيفة دايلي ميرور البريطانية !.

وكانت الصحيفة ذائعة الصيت في بريطانيا قد ادعت أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض التوقيع مع الجوهرة الهولندية خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لأنه سيكون عرضة للزيادة في الوزن مع تقدمه في السن، مثل والده !.

وتصدر اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً أغلفة الصحف الأوروبية خلال الفترة الماضية، وبعد صراع شرع بين برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي واليوفي، نجح الأخير في الظفر بخدماته بمبلغ يقدّر بـ 85.5 مليون يورو.

قلب الدفاع طويل القامة علق على هذه الأقاويل خلال حديث إلى مجلة فوتبال الهولندية قائلاً “كل يوم، شيء جديد يخرج، وفجأة، قفزت أنباء أيضاً أن نادياً معيناً لن يشتريني لأن والدي سمين للغاية، وسيكون لدي نفس الميل. هذا أمر مثير للسخرية !”.

وعن قراره بعدم الانتقال إلى باريس سان جيرمان، قال “المال لم يكن أبداً مهماً لاختياري، أولئك الذين يعرفونني، يدركون أن المال لا يدفعني من مكان إلى آخر. بعد ذلك، كل شخص لديه رأيه الخاص، وأنا أحترمه ولكن بعض الأشياء قيلت بشكل سطحي للغاية”.