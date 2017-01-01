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بيل لن يرحل عن ريال مدريد إلا في حالة وحيدة

الثلاثاء 23 يوليو 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيل لن يرحل عن ريال مدريد إلا في حالة وحيدة


وكالات / سما /

كشفت شبكة “سكاي سبورتس” أن الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني يرفض الرحيل عن صفوف المرينجي، وسيوافق فقط على الرحيل في حالة تلقيه عرضًا خياليًا من نادٍ آخر.

وأصبح رحيل جاريث بيل ابن 30 عامًا حديث الساعة في ريال مدريد، بعد تصريح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق الريال الذي أكد فيه اقتراب اللاعب من الرحيل هذا الصيف، مشيرًا إلى أنه رحيله بشكل مبكر سيكون مفيدًا بالنسبة للنادي، وبالنسبة له أيضًا.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية بأن ريال مدريد عرض اللاعب على الكثير من الأندية الأوروبية، لعل أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وتوتنهام هوتسبير، ولكنهم ليسوا مهتمين بضمه.

والحل الوحيد أمام ريال مدريد هو بيع جاريث بيل لأحد الأندية الصينية، وهو بالفعل الذي يسعى إليه مسؤولو النادي في الوقت الحالي.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن جاريث بيل لن يرحل عن ريال مدريد إلا في حالة حصوله على راتبًا كبيرًا يضاهي رواتب أفضل لاعبي العالم.

وأضافت الشبكة بأن جاريث بيل يتقاضى حاليًا راتبًا أسبوعيًا يقدر بـ 612 ألف يورو، وعقده سينتهي مع ريال مدريد صيف عام 2022.

وأكملت الشبكة بأن ريال مدريد وفقًا لأحد المصادر المقربة له أكد بأنه لن يرحل عن ريال مدريد إلا في حالة تلقيه عرضًا خياليًا يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

#جاريث بيل #ريال مدريد

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