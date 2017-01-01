رسمياً.. ريال بيتيس يتعاقد مع نبيل فقير

وكالات / سما /

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني عن توصله لاتفاق مع نظيره نادي أولمبيك ليون الفرنسي، بشأن انضمام اللاعب نبيل فقير لصفوف اللوس فاردي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الإسباني، فإن نبيل فقير وقع على عقد مع ريال بيتيس حتى عام 2023، ليصبح الدولي الفرنسي هو اللاعب الرابع الذي يتعاقد معه الفريق الأندلسي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ولم يكشف النادي الإسباني عن قيمة الصفقة، لكن التقارير الصحفية تقول إن خزينة ليون ستنتعش بمبلغ قيمته 20 مليون يورو من بيع فقير، إضافة إلى 10 ملايين يورو كمكافآت و٪20 من عائد انتقاله لفريق آخر مستقبلاً.

وبانتقال نبيل فقير إلى ريال بيتيس، تنتهي آمال أندية أخرى طاردته في الفترة الأخيرة، أبرزها نابولي وميلان الإيطاليين، بالإضافة إلى فالنسيا الإسباني.

وكان إريك أبيدال، المدير الرياضي بنادي برشلونة، يراقب فقير عن كثب، خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم عدم وجود أي نية لدى البارسا لضمه في هذا الصيف، إلا أن تأقلمه مع الدوري الإسباني، قد يدفع البلاوجرانا للتفكير في استقدامه مستقبلاً.