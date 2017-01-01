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نائب رئيس برشلونة يغلق الباب في وجه نيمار

الثلاثاء 23 يوليو 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائب رئيس برشلونة يغلق الباب في وجه نيمار


وكالات / سما /

أجاب جوردي كاردونير، نائب رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، بكل صراحة، عن سؤالٍ حول عملية نقل نيمار دا سيلفا إلى الكامب نو، حيث قال إن النادي الكتالوني لا يناقش هذه المسألة.

وفي تصريحات مقتضبة وسريعة أدلى بها لمحطة (راديو كتالونيا)، قال كاردونير: “لا توجد قضية اسمها قضية نيمار، هو غير مرتاح في ناديه ولكننا لا نفكر في هذه المسألة”.

وتابع في نفس السياق: “كان هناك كثير من الحديث عن الموضوع، هو أمر موضوعي، لأن نيمار غير مرتاح في مكانه، ولكن نحن لم نقيم العملية (لم ندرسها حسابياً)”.

ويرغب نيمار بالرحيل إلى نادي برشلونة، لكن باريس سان جيرمان لا يريد بيعه للفريق الكتالوني، ويفضل بدلاً من ذلك، تسريحه ليوفنتوس الإيطالي أو ريال مدريد.

ويشعر نيمار بأنه سيكون أول لاعب يكسر عجرفة قادة باريس سان جيرمان، فالنجم البرازيلي متفائل بخروجه وهروبه من السجن الحديدي والانتقال إلى الفريق الكتالوني، هذا الصيف.

#نيمار دا سيلفا #برشلونة

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