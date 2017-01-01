إنتر ميلان لن يتعاقد مع روميلو لوكاكو

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أن نادي إنتر ميلان لن يتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشسر يونايتد الإنجليزي، بعد مغالاة الشياطين الحمر في طلباتهم المادية.

وارتبط اسم روميلو لوكاكو بالانتقال للعب في صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي، بناءً على طلب خاص من أنطونيو كونتي مدرب الإنتر الحالي.

ولكن بعد مفاوضات عديدة بين إدارتي الإنتر، ومانشستر يونايتد، قرر مسؤولو النادي الإيطالي بالاستغناء عن فكرة التعاقد مع لوكاكو، حيث يصر النادي الإنجليزي على مبلغ 75 مليون استرليني، وهو رقم من الصعب أن يدفعه إنتر ميلان.

وأشارت الصحيفة أن نادي إنتر ميلان يصب تركيزه في الوقت الحالي على حسم صفقة البوسني إدين دجيكو مهاجم روما الإيطالي.

وأكملت “جازيتا ديللو سبورت” أن إنتر ميلان سيسعى للتعاقد مع مهاجم آخر، وهو الشاب رافايل لياو لاعب ليل الفرنسي صاحب 20 عامًا، والمراقب أيضًا من قبل ناديا نابولي الإيطالي، وولفرهامبتون الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن إنتر ميلان يسعى لبيع الأرجنتيني ماورو إيكاردي هذا الصيف، حيث لا يرغب المدرب أنطونيو كونتي في تواجده مع الإنتر في الموسم الجديد.