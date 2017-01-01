القدس: الاحتلال يعتقل مواطنا ويمدد اعتقال آخرين

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، المواطن تاج الدين ماهر محيسن من منزله ببلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وحولته الى مركز تابع لها في المدينة للتحقيق معه.

من جهة ثانية، مدد الاحتلال اعتقال الشابين تامر الخلفاوي، وبهجت الرازم من سكان البلدة القديمة بمدينة القدس، ليوم الخميس القادم، علما أن الاحتلال اعتقلهما ليلة أول من أمس.

كما مدّد اعتقال ثلاثة أشقاء من سكان بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، هم: شريف ومصطفى والقاصر معتز المالحي ليوم غد الأربعاء، علما أن الاحتلال اعتقلهم يوم الجمعة الماضي من مكان عملهم في منطقة أبو غنيم جنوب القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن الاحتلال أخلى ليلة أمس سبيل الطفل أمير محمد عبيد (11 عاما) والشاب أمجد علي عبيد (23عاما)، من قرية العيسوية وسط القدس، بعد التحقيق معهما، دون شروط.