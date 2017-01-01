جلسة مفتوحة لمجلس الامن بشان وادي الحمص

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يعقد اليوم مجلس الأمن جلسة مفتوحة له في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بهدم حي وادي الحمص بالقدس المحتلة لاستصدار بيان من المجلس حول ذلك.

وتوقع رئيس الادارة العامة للأمم المتحدة في وزارة الخارجية عمر عوض الله في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الثلاثاء، ان تقوم ادارة الولايات المتحدة الامريكية برفض القرار الذي سيتم اصداره من قبل مجلس الامن لدعم دولة الاحتلال، مشددا على ضرورة ان يكون الحراك نحو محاسبة اسرائيل دوليا.

وكان الرئيس محمود عباس اصدر تعليماته لسفير فلسطين لدى الامم المتحدة رياض منصور لعقد جلسة طارئة لمجلس الامن وفي حال وقفت إدارة ترامب امام الارادة الدولية سيتم التوجه حينها الى الجمعية العامة للأمم المتحدة.