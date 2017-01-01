ليبرمان : تعهدت باغتيال هنية خلال 48 ساعة لكن ..

القدس المحتلة / سما /

تطرق أفيجدور ليبرمان خلال مؤتمر صحفي إلى تعهده باغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية في حال استلم وزارة الجيش.

وأكد أنه أعد خطة محكمة لاغتيال هنية إلا أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد رفض ذلك.

كما زعم ليبرمان، إن حركة "حماس" تنتج صواريخا قادرة على الوصول إلى محطة الخضيرة للطاقة.

وادعى ليبرمان إن بإمكان حماس أن تنتج يوميا صاروخا من هذا النوع، مضيفا "رأيت قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن إدخالها إلى قطاع غزة، وقد شعرت بالفزع".

وتابع "بالأمس واليوم رأينا كيف قام مساعد المبعوث القطري بتمرير الأموال خلسة لحماس، نتنياهو يدفع الثمن لحماس".