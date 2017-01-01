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بمساعدة الموساد.. اعتقال أحد عناصر حزب الله في اوغندا

الثلاثاء 23 يوليو 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بمساعدة الموساد.. اعتقال أحد عناصر حزب الله في اوغندا


القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة الثانية العبرية، صابح اليوم الثلاثاء، أن السلطات الاوغندية، اعتقلت بدابة الشهر الجاري، أحد عناصر منظمة حزب الله اللبنانية.

وقالت القناة العبرية، إن الاعتقال جاء بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية، وبمساعدة الموساد الإسرائيلي.

وزعمت القناة الثانية، أن المعتقل حسين محمد ياسين، هو أحد العناصر الأمنية لحزب الله، وكان يمارس نشاطات أمنية هناك.

وأضافت القناة، ان الموساد الإسرائيلي، هو من كشف عن نشاطات ياسين، وقام بتحذير السلطات في أوغندا، وساهم في متابعته واعتقاله.

ووفقا للقناة، عمل ياسين على مراقبة الأهداف الإسرائيلية والأمريكية في اوغندا، وتجنيد لبنانيين مقيمين هناك، لجمع المعلومات.

وأشارت القناة العبرية، الى أن السفير اللبناني في اوغندا، قدم احتجاجا رسميا للخارجية الاوغندية، على اعتقال المواطن اللبناني ياسين.

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