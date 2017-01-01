القدس المحتلة / سما /

صرح السفير الإسرائيلي، لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن إسرائيل لم تنسى قضية المفقودين والجنود الإسرائيليين الأسرى، وستتوجه للأمين العام للأمم المتحدة، لمناقشة هذا الموضوع.

وبحسب قناة "كان" العبرية، التي أوردت الخبر، صباح اليوم الثلاثاء، قال دانون: "يجب مناقشة قضية الجنود الأسرى بمجلس الأمن"، مضيفا: "اعتدنا على اصدار قرارات بمجلس الأمن ضدنا، ويجب اصدار قرار بهذا الخصوص".

وتابع: "من واجب الأمين العام للأمم المتحدة، وممثليه بمؤسسات الأمم المتحدة، أن يناقشوا هذه القضية، في كل جلسة، وبدورنا سنطرح هذه القضية كلما تم طرح القضايا الانسانية بغزة".

وذكرت القناة العبرية، أن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوترش"، ارسل رسالة الى دانون، تعهد فيها بتطبيق قرارات مجلس الأمن، الخاصة بالعمل على الإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس بغزة.

وأشارت القناة العبرية، الى أن تصريحات دانون هذه، جاءت عشية مشاركته في الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن اليوم، لمناقشة الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.