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هيئة الأسرى: نقل الأسير المضرب أبو عكر من عزل النقب إلى عزل عسقلان

الثلاثاء 23 يوليو 2019 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية نقلت الأسير المضرب عن الطعام لليوم 23 على التوالي محمد أبو عكر من عزل سجن النقب إلى عزل سجن عسقلان، حيث تحتجزه بظروف صعبة وقاسية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، أن إدارة السجون نقلت أول أمس الأسير أبو عكر (24 عاماً)، إلى عزل بئر السبع ومن ثم إلى معبار سجن الرملة ومنها لعزل سجن عسقلان، في محاولة لإرهاقه والانتقام منه وإضعاف إرادته.

وبينت، أن غرفة العزل التي يقبع بها حاليا سيئة جدا ومساحتها صغيرة للغاية ولا تتسع سوى لـ "برش" ومرحاض، وتفتقر لأدنى المقومات الحياتية، ولا يوجد بها سوى الملابس التي يرتديها، وزجاجة المياه الساخنة.

يذكر أن الأسير أبو عكر من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، وهو معتقل منذ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وصدر بحقه أمري اعتقال إداري ينتهي الحالي منها بشهر أكتوبر المقبل.

#هيئة الأسرى

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