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مسار طيران اسرائيلي جديد فوق رام الله

الثلاثاء 23 يوليو 2019 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسار طيران اسرائيلي جديد فوق رام الله


القدس المحتلة / سما /

سمحت المنظومة الأمنية الاسرائيلية لسلطة الطيران المدني باستخدام مسار جوي يمر بمستوى منخفض من فوق رام الله وبيتونيا، الأمر الذي يجعل من السهولة بمكان استهداف الطائرات المدنية الاسرائيلية العابرة من فوق رام الله من خلال اطلاق النار عليها.

ووفقا لموقع يديعوت أحرونوت فقد بدأت سلطة المطارات بتشغيل المسار الجوي الجديد في إقلاع وهبوط الطائرات إلى مطار بن غوريون، بحيث تطير الطائرات بشكل منخفض جدا فوق رام الله وبيتونيا وبلدات أخرى في الضفة الغربية.

يشار إلى أن المنظومة الأمنية صادقت على هذا القرار بالرغم من المخاطر الكبيرة المحفوفة به بما في ذلك إمكانية إطلاق النار تجاه الطائرات أثناء عبورها فوق رام الله، إلا أن المصادقة على هذا القرار جاءت بسبب الضغط الكبير على المسارات الجوية خلال فترة الصيف بالإضافة إلى اضطرار سلطة المطارات إلى ايقاف مسارات جوية أخرى بسبب التشويش على منظومة GPS.

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