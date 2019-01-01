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قطر تدعو لتوفير الحماية للفلسطينيين

الثلاثاء 23 يوليو 2019 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تدعو لتوفير الحماية للفلسطينيين


رام الله / سما /

 اعتبرت دولة قطر عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال في حي واد الحمص التابع لبلدة صور باهر، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، تعديا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وجريمة ضد الإنسانية، تعكس استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، "إن دولة قطر تندد بشروع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بهدم منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهر"، مشددة على أن هذه الجريمة تستدعي تدخلا دوليا عاجلاً؛ لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليات الهدم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وجددت الوزارة التأكيد على "موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

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