  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

120 منحة دراسية من المملكة المغربية لدولة فلسطين للعام الدراسي الجديد

الإثنين 22 يوليو 2019 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
120 منحة دراسية من المملكة المغربية لدولة فلسطين للعام الدراسي الجديد


الرباط /سما/

 قال سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي، "إن المملكة قدمت 120 منحة دراسية نوعية للطلبة الفلسطينيين بمختلف التخصصات للعام الدراسي 2020/2019، موزعة على مختلف المؤسسات التعليمية المغربية".

وبين الشوبكي، في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن عددا من المقاعد ستكون في مجال التكوين المهني والتقني، بهدف خلق آفاق جديدة لأبناء فلسطين بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، فيما سيتم الإعلان عن نوعية التخصصات الدراسية وموعد الترشح عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، لاختيار المرشحين قبل بدء الدراسة في الجامعات المغربية في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وأشاد الشوبكي بالمنح الدراسية المقدمة من المملكة المغربية، قائلا: "نقدم الشكر والتقدير باسم فلسطين إلى المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، على دعمهم الدائم للشعب الفلسطيني، والتي تعد المنح الدراسية السنوية المقدمة لأبنائنا من أبرز أوجه هذا الدعم، خاصة أن التعليم في فلسطين يعتبر من أهم أسس الحفاظ على الكينونة الوطنية الفلسطينية، ويساهم في بناء جيل فلسطيني متعلم ورائد يحافظ على أرضه وتاريخه، عوضا عن دور التعليم في تطوير أداء مؤسسات الدولة الفلسطينية".

الأكثر قراءة اليوم

ماذا يفعل إسماعيل هنية في وسط تل ابيب ؟

الرئيس ينفي أمام المخابرات المصرية فرضه عقوبات على غزة وهذا ما قالته حماس ..

تفاصيل لاول مرة .. جنرال اسرائيلي يكشف : هكذا أسرت حماس الضابط غولدن

لهذا السبب .. إسرائيل تتجه لخصم 700 مليون شيكل أخرى من أموال السلطة

اسعار العملات مقابل الشيكل

خلال لقائه خامنئي ..العاروري : حماس تقف في الخط الامامي في الدفاع عن ايران

خبراء إسرائيليون يطالبون بفتح حوار مع حماس لحل مشكلة غزة

الأخبار الرئيسية

الجيش يستعد لكافة السيناريوهات.. قناة عبرية تكشف: هذه الصواريخ ستستخدم في الحرب المقبلة!

تنفيذية المنظمة

قرارات منظمة التحرير رداً على هدم واد الحمص.. وضع آليات لإلغاء كافة الاتفاقيات مع إسرائيل

حكومة اشتيه

الحكومة توضح حقيقة التوصل لحل مع الاحتلال بشأن اقتطاعها أموال المقاصة

33

الاحتلال يهدم 10 منشئات سكنية ويشرد سكانها في صور باهر بالقدس المحتلة

860x484

غزة : 6 إصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي عقب مسيرة رفضًا للحصار