كوشنر: "إيران التهديد الأكبر للأمن الإقليمي وسلوكها قرب بين العرب وإسرائيل"

واشنطن /سما/

قال غاريد كوشنير، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن معارضة إيران تُقرّب بين العرب وإسرائيل.

وأضاف كوشنير في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أذيعت مقتطفات منها يوم الإثنين: "ليس هناك تهديد للأمن الإقليمي أكبر من إيران، ومعارضتها باتت تقرب بين العرب وإسرائيل".

وتابع: "في حين أن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيُترجم إلى مزيد من الأمن بين الجانبين، فإنه سيقلل من أثر إيران في العالم العربي".

وفي السياق، وصف كوشنير ورشة عمل المنامة التي أطلقت فيها واشنطن، الشهر الماضي، الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام، بأنها أسفرت عن "نجاحات هائلة".

وأضاف أن هذه الورشة "أطلقت المجال لمحادثات جديدة في العالم العربي حول مستقبل الشعب الإسرائيلي والفلسطيني".

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية يوم الأحد، إن كوشنر سيرأس وفدا أمريكيا في جولة بالشرق الأوسط، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطته المقترحة للتنمية الاقتصادية للفلسطينيين والأردن ومصر ولبنان، التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع توقف كوشنير وجيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، وبريان هوك المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، وآفي بركويتس مساعد كوشنير في إسرائيل والأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات.

وسيغادر الوفد واشنطن أواخر هذا الشهر ويعود إليها أوائل آب/ أغسطس، حيث قال المسؤول، إن الهدف من هذه الجولة "مواصلة الزخم الذي تولد في ورشة العمل في البحرين، ووضع اللمسات الأخيرة على الجزء الاقتصادي من الخطة"، مشيرا إلى أن الوفد سيناقش أيضا احتمال جعل مقر صندوق التنمية في البحرين.