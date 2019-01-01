منظمة إسرائيلية: "الاتحاد الأوروبي يقوض سيادة إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

عبرت منظمة إسرائيلية غير حكومية، اليوم الاثنين، عن سخطها الشديد لبيان الاتحاد الأوروبي الذي أدان هدم القوات الإسرائيلية منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية في صور باهر إلى جنوب القدس الشرقية، وعلى مقربة من السياج الفاصل بين القدس والضفة الغربية.

وقالت منظمة ريجافيم ردا على هدم 15 منزلا في حي صور باهر إن "هذا سجل جديد من حيث النفاق من جانب الاتحاد الأوروبي". وأضافت المنظمة "ان استجابة الاتحاد الأوروبي في الواقع تؤكد أنهم يعترفون بسلطة إسرائيل ومسؤوليتها على المنطقة ج، لكنها تتصرف بشكل صارخ بما يتعارض مع القانون الدولي والإسرائيلي وتساعد بشكل مباشر السيطرة الفلسطينية على هذه الأراضي وتقوض سيادة دولة إسرائيل، وهي لا تجرؤ على القيام بالسلوك نفسه مع أي دولة أخرى".

وأضافت المنظمة "تثبت الحكومة الإسرائيلية اليوم أنها عندما ترغب في ذلك، فإنها تعرف كيف تمارس سيادتها وتدمير البناء العربي غير المشروع، وتثبت انه رغم الادانات من اليسار ومن أوروبا، فان العالم لم ينهار، إذن، تبقى الآن هدم 28651 منازل غير قانونية في منطقة ج، وبذلك ننجز المهمة".

طلب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، من إسرائيل أن توقف "فوراً" عمليات الهدم "غير القانونية" لمنازل فلسطينيين قرب القدس الشرقية. وقالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان "توافقاً مع الموقف الطويل الأمد للاتحاد الأوروبي، ننتظر من السلطات الإسرائيلية أن توقف فوراً عمليات الهدم الجارية". وأضافت المتحدثة مايا كوجيانجيك أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية وما تتضمنه من إجراءات مثل الترحيل القسري والطرد وتهديم المساكن ومصادرتها، غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي".