بالفيديو.. مقدسيون يطردون "سعودياً" رافق مستوطنين في القدس

القدس المحتلة / سما /

هاجم مواطنون مقدسيون اليوم الاثنين رجلا يُعتقد انه من السعودية، وطردوه من باحات المسجد الاقصى ومن اسواق مدينة القدس القديمة المحتلة وذلك اثر ظهوره برفقة مستوطنين اسرائيليين.

ولاحق عدد من الشبان والفتية الرجل الذي كان يرتدي الزي السعودي التقليدي من باحات المسجد الاقصى بعد ان كان التقط صورا برفقة مستوطنين ومن خلفهم مجموعة من الاعلام الاسرائيلية كما يظهر في الصورة.

وُتسمع في عدة مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات شبان وفتية وهم ينعتونه بـ "العميل المطبع" مع الاحتلال الاسرائيلي، ويطالبونه بالابتعاد عن باحات المسجد الاقصى كونها مكانا "طاهرا" في اشارة مبطنة الى انه يُدنسه.