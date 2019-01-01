الحية: نطوف البلدان لنجمع الأموال والسلاح ولا نخاف من أحد!

غزة / سما/

أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الاثنين، أن غزة رغم الحصار تخرج الأبطال ويتفوق ابناؤها؛ لذا نحن اليوم فخورون بكم وتفوقكم.

جاءت اقوال الحية خلال خلال حفل تكريم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة.

قال الحية، إننا لا نخاف من أحد ولا نرمي أنفسنا في حجر دولة على حساب دولة؛ نحن نبني علاقات متوازنة من أجل شعبنا وارضنا وقدسنا وقضيتنا العادلة.

وأضاف: نقول للعالم سنبقي علاقاتنا ونطوف البلدان في كل مكان لنجمع الأموال والسلاح والتأييد لتحرير فلسطين.

وأشار الى أن الابداع هي رسالة غزة لتقول نحن هنا على أرضنا باقون لن يكسرنا الحصار ولن تنكسر معنا المعادلة؛ لذا حق لنا أن نفخر بانتمائنا لفلسطين وغزة.

وتابع: ردنا على صفقة القرن ومروجوها ومطبعوها بهذا التفوق والنجاح، نقول لكم نحن أهل البقاء وجديرون بفلسطين والزوال للاحتلال.

وأوضح أن "فوج فلسطين" هو رسالة فلسطين للعالم أجمع لنقول للعالم إن فلسطين يستحق أهلها البقاء والصمود والانتصار والعلو والنجاح والتفوق.