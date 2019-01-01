الجبهة الشعبية تنعي المناضل الوطني والقومي الكبير بسام الشكعة

غزة / سما/

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية رئيس بلدية نابلس الأسبق والمناضل الفلسطيني الكبير بسام الشكعة "أبو نضال" أحد أهم رموز وأيقونات النضال الوطني والقومي، والذي ترجل مساء اليوم الاثنين بعد أن أفنى حياته مناضلاً في خدمة القضية الفلسطينية وقضايا شعوبنا العربية.

وأكدت الجبهة أن فلسطين والأمة العربية وأحرار العالم قد فقدوا مناضلاً وحدوياً ومقاوماً فذاً وصلباً لسياسات وجرائم الاحتلال، ومدافعاً جريئاً عن حقوق وثوابت شعبنا، ومعارضاً مبدئياً لاتفاقات أوسلو وكامب ديفيد، قدّم خلال حياته النضالية الحافلة التضحيات الجسام، حيث تعرض لملاحقة دائمة واستهداف من الاحتلال، وللإقامة الجبرية والاعتقال والإبعاد، وحتى محاولة اغتياله والتي أدت إلى إصابته إصابات خطيرة لم تستطع أن تقتل إرادة المقاومة داخله، فاستمر في نضاله ومقاومته للاحتلال حتى رحيله.

إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تنعي المناضل الكبير فإنها تتقدم بأحر تعازيها وأصدق مواساتها إلى عائلة المناضل الكبير، وتعاهده على الاستمرار في المقاومة والسير على نهجه ومبادئه حتى تحقيق أهدافنا الوطنية المتمثلة في العودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس، والأهداف القومية بتحقيق الوحدة العربية الشاملة.