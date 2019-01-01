  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رسالة من الرئيس عباس لنظيره التونسي وهذا مفادها..

الإثنين 22 يوليو 2019 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة من الرئيس عباس لنظيره التونسي وهذا مفادها..


تونس /سما/

 سلم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، رسالة خطية من الرئيس محمود عباس لأخيه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

واستلم رسالة الرئيس الوزير المستشار الازهر القروي الشابي، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم، والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية بوزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام.

وأكد مجدلاني، حسب بيان أصدره، أن القيادة الفلسطينية ترى في سيادة الرئيس السبسي ضمانة للانتقال الديمقراطي وضمانة لنصرة فلسطين في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم.

وشدد على أهمية رفع وتيرة التنسيق ما بين الجانب الفلسطيني والتونسي وخصوصا أن تونس اليوم هي رئيس القمة العربية الحالية، الأمر الذي يجعلها تلعب دورا على المستوى العربي وخصوصا في دعم فلسطين ووقف أي محاولات للتطبيع .

كما أكد مجدلاني أن تونس سوف تصبح في القريب عضوا في مجلس الأمن، وهذا تطور هام على طريق تعزيز المواقف بما يخدم الحق الفلسطيني والعربي.

ومن جانبه أكد الشابي متانة العلاقات التونسية الفلسطينية، وان فلسطين حاضرة في عقول وقلوب كل الشعب التونسي وهي قضيتهم الأولى فعليا، كما أكد وقوف تونس إلى جانب الحق الفلسطيني في المحافل العربية والاقليمية والدولية.

الأكثر قراءة اليوم

فلكيا.. الكشف عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

الرئيس ينفي أمام المخابرات المصرية فرضه عقوبات على غزة وهذا ما قالته حماس ..

ماذا يفعل إسماعيل هنية في وسط تل ابيب ؟

تفاصيل لاول مرة .. جنرال اسرائيلي يكشف : هكذا أسرت حماس الضابط غولدن

لهذا السبب .. إسرائيل تتجه لخصم 700 مليون شيكل أخرى من أموال السلطة

اسعار العملات مقابل الشيكل

كوشنر سيصل الى اسرائيل و 5 دول عربية الاسبوع المقبل لبحث صفقة القرن

الأخبار الرئيسية

الجيش يستعد لكافة السيناريوهات.. قناة عبرية تكشف: هذه الصواريخ ستستخدم في الحرب المقبلة!

تنفيذية المنظمة

قرارات منظمة التحرير رداً على هدم واد الحمص.. وضع آليات لإلغاء كافة الاتفاقيات مع إسرائيل

حكومة اشتيه

الحكومة توضح حقيقة التوصل لحل مع الاحتلال بشأن اقتطاعها أموال المقاصة

33

الاحتلال يهدم 10 منشئات سكنية ويشرد سكانها في صور باهر بالقدس المحتلة

860x484

غزة : 6 إصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي عقب مسيرة رفضًا للحصار