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نقابة الصحفيين تستنكر زيارة وفد إعلامي عربي إلى إسرائيل

الإثنين 22 يوليو 2019 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تستنكر زيارة وفد إعلامي عربي إلى إسرائيل


رام الله / سما /

 أدان صحفيون فلسطينيون وعرب اليوم الاثنين، قيام ستة صحفيين عرب بزيارة إلى إسرائيل هذا الأسبوع.

كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت بيانا أمس الأحد قالت فيه إنها سوف تستضيف وفدا عربيا يضم شخصيات إعلامية من بينهم مشاركون لأول مرة من العراق والسعودية.

وأصدرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وهي عضو في الاتحاد العام للصحفيين العرب، بيانا اليوم تدين فيه بشدة هذه الزيارة.

وجاء في البيان، ان "اتحاد الصحفيين العرب يدين بشدة زيارة هؤلاء الصحفيين، والتي تنتهك القانون الأساسي للاتحاد وتتعارض معه"، مشددًا على أن المنظمة ترفض "جميع أنواع وأشكال التطبيع مع العدو الصهيوني".

واشار أن الصحفيين العرب الستة هم من السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

واضاف البيان أن الصراع بين العرب والإسرائيليين لن ينتهي حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ان الصحفيين زاروا بالفعل مركز إحياء ذكرى ضحايا المحرقة (ياد فاشيم) والبرلمان الاسرائيلي (الكنيست) والأماكن المقدسة في القدس.

كما يستعد أعضاء الوفد الإعلامي العربي للقاء مشرعين وشخصيات أكاديمية اسرائيلية.

وقالت الوزارة إن الزيارة "تهدف إلى إطلاع الصحفيين - بعضهم من دول لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل - على المواقف الإسرائيلية بشأن القضايا الدبلوماسية والجيوسياسية".

ولا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع العراق أو المملكة العربية السعودية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح مرارًا وتكرارًا بأن هناك تقاربًا متناميًا خلف الكواليس بين إسرائيل والعديد من الدول العربية.

كانت نقابة الصحفيين في العراق قد حذرت اليوم الاثنين أعضاءها باتخاذ عقوبات رادعة بحق كل من يثبت زيارته إلى إسرائيل منهم، وفصله من عضوية النقابة.

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