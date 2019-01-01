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بالفيديو.. الاحتلال يفجر بناية سكنية جديدة في حي واد الحمص

الإثنين 22 يوليو 2019 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. الاحتلال يفجر بناية سكنية جديدة في حي واد الحمص


القدس المحتلة / سما /

فجرت سلطات الاحتلال مساء اليوم الاثنين بناية محمد ادريس ابو طير، بعد 16 ساعة من اقتحام ومحاصرة البناية تم خلالها تحطيم الجدران وزراعة

المتفجرات.

وتزامنت عملية الهدم مع اذان المغرب، فيما علت أصوات التكبيرات من حناجر الالاف المواطنين الذين تواجدوا على شرفات واسطح بناياتهم السكنية.

وتتألف بناية محمد ابو طير من 9 طوابق، بدأ بنائها قبل حوالي 3 سنوات واضطر لايقاف العمل فيها بعد قرار المحكمة القاضي بتوقيف العمل، في محاولة لترخيصه خلال الفترة الماضية حتى صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على قرار هدمها الشهر الماضي.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم صاحب البناية وافرجت عنه مساء بشرط الابعاد عن قرية صور باهر ليوم الخميس القادم.

وشهد حي واد الحمص منذ ساعات فجر اليوم اكبر عملية هدم جماعية في الحي وصفت " بمجزرة هدم المنازل " تم خلالها هدم 11 منشأة معظمها بنايات سكنية، 4 منها مأهولة بالسكان.

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