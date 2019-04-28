الجامعة العربية تشيد بقرار مصر زيادة عدد المنح المخصصة لفلسطين

القاهرة /سما/

أشادت جامعة الدول العربية بالقرار الصادر عن وزير التعليم العالي المصري بزيادة عدد المنح المخصصة لدولة فلسطين.

وقال بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم الاثنين، إن قطاع فلسطين بالأمانة العامة تلقى ببالغ التقدير قرار الوزير خالد عبدالغفار، بالزيادة لتكن 20 منحة لمرحلة البكالوريوس، و20 منحة لمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي 2019/2020 على أن يتم تخصيص 10 منح لكل مرحلة لأبناء مدينة القدس (حاملي الجنسية الفلسطينية فقط.)

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي استجابة سريعة لتوصية الدورة 80 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 28/4/2019.

وأعتبر قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن هذا القرار يعتبر امتدادا للدور التاريخي المعهود لجمهورية مصر العربية في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ووحدته ونضاله لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.