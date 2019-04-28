  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجامعة العربية تشيد بقرار مصر زيادة عدد المنح المخصصة لفلسطين

الإثنين 22 يوليو 2019 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تشيد بقرار مصر زيادة عدد المنح المخصصة لفلسطين


القاهرة /سما/

 أشادت جامعة الدول العربية بالقرار الصادر عن وزير التعليم العالي المصري بزيادة عدد المنح المخصصة لدولة فلسطين.

وقال بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم الاثنين، إن قطاع فلسطين بالأمانة العامة تلقى ببالغ التقدير قرار الوزير خالد عبدالغفار، بالزيادة لتكن 20 منحة لمرحلة البكالوريوس، و20 منحة لمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي 2019/2020 على أن يتم تخصيص 10 منح لكل مرحلة لأبناء مدينة القدس (حاملي الجنسية الفلسطينية فقط.)

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي استجابة سريعة لتوصية الدورة 80 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 28/4/2019.

وأعتبر قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن هذا القرار يعتبر امتدادا للدور التاريخي المعهود لجمهورية مصر العربية في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ووحدته ونضاله لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. 

الأكثر قراءة اليوم

فلكيا.. الكشف عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

الرئيس ينفي أمام المخابرات المصرية فرضه عقوبات على غزة وهذا ما قالته حماس ..

ماذا يفعل إسماعيل هنية في وسط تل ابيب ؟

تفاصيل لاول مرة .. جنرال اسرائيلي يكشف : هكذا أسرت حماس الضابط غولدن

لهذا السبب .. إسرائيل تتجه لخصم 700 مليون شيكل أخرى من أموال السلطة

فتح: الجهود المصرية مستمرة ونتنظر من حماس الموافقة على تنفيذ اتفاق المصالحة!

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الجيش يستعد لكافة السيناريوهات.. قناة عبرية تكشف: هذه الصواريخ ستستخدم في الحرب المقبلة!

تنفيذية المنظمة

قرارات منظمة التحرير رداً على هدم واد الحمص.. وضع آليات لإلغاء كافة الاتفاقيات مع إسرائيل

حكومة اشتيه

الحكومة توضح حقيقة التوصل لحل مع الاحتلال بشأن اقتطاعها أموال المقاصة

33

الاحتلال يهدم 10 منشئات سكنية ويشرد سكانها في صور باهر بالقدس المحتلة

860x484

غزة : 6 إصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي عقب مسيرة رفضًا للحصار