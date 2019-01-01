"نقابة الأطباء" تعلق إجراءاتها الاحتجاجية

رام الله / سما /

أعلنت نقابة الأطباء، اليوم الاثنين، عن تعليق جميع الإجراءات والفعاليات الاحتجاجية، داعية جميع الأطباء إلى الالتزام الكامل وتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنها اجتمعت اليوم مع وزيرة الصحة مي الكيلة، حيث جرى صياغة مشروع مسودة قانون حماية الكوادر الطبية وتجريم الاعتداءات، بتوقيع الوزيرة الكيلة عن الحكومة والدكتور شوقي صبحة عن النقابة، على أن يتم رفعه إلى الجهات المختصة وفق الأصول القانونية.

وأضافت أنه تم توفير حماية مستدامة للمستشفيات والكوادر الطبية على مدار الساعة، والاتفاق أنه في حال انسحاب أي قوة من المستشفى سيتم إخلاؤه من الأطباء بشكل فوري.