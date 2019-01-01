ليبرمان: حماس تنتج صواريخ قادرة على ضرب الخضيرة

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق ورئيس حزب إسرائيل بيتنا "أفيغدور ليبرمان"، إن حركة حماس تنتج صواريخ قادرة على الوصول إلى محطة الخضيرة للطاقة.

وزعم ليبرمان في تصريحات له مساء اليم الاثنين، إن بإمكان حماس أن تنتج يومياً صاروخياً من هذا النوع، مضيفاً، "ورأيت قائمة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن إدخالها إلى قطاع غزة وقد شعرت بالفزع".

وتابع "بالأمس واليوم رأينا كيف قام مساعد المبعوث القطري بتمرير الأموال خلسة لمنظمة حماس، نتنياهو يدفع الثمن لمنظمة إرهابية".

وأوضح ليبرمان، أنه قدم سابقا مقترحات لاغتيال هنية، لكن رئيس الوزراء نتنياهو منعها متذرعا بأن ذلك سيحدث تدهور كبير للوضع الأمني