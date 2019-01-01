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داعيا لمؤتمر عاجل.. العاروري: الاحتلال كيان عنصري عدواني لا يفهم إلا لغة المقاومة

الإثنين 22 يوليو 2019 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
داعيا لمؤتمر عاجل.. العاروري: الاحتلال كيان عنصري عدواني لا يفهم إلا لغة المقاومة


غزة / سما/

أصدر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري؛ تعقيباً على هدم الاحتلال لـ 100 منزل في مدينة القدس المحتلة بواد الحمص صباح اليوم.

وقال العاروري، إن جريمة الاحتلال في القدس بهدم 100 منزل لعائلات فلسطينية وتشريدها، يؤكد أن الاحتلال كيان عنصري عدواني لا يفهم إلا لغة المقاومة، وأن أبناء الشعب الفلسطيني والمقاومين يعرفون طريقهم للرد على عدوان الاحتلال.

وأكد أن دعم وتصليب المقاومة وإسنادها من جميع أبناء الأمة يعدُّ عنوانا أساسيًا لكل من يحمل همَّ القدس وتحريرها، مضيفاً "هو ما لمسناه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أعلنت دعمًا لا محدودًا للمقاومة في مواجهة الاحتلال على أرض فلسطين".

وتابع "ستظل مدينة القدس قبلة الأوفياء، ونبراس المجاهدين الذين كتبوا بدمائهم صفحات في تاريخها، وهي تنتظر المزيد من أبنائها ليكونوا في الخندق الأول للدفاع عنها وعن مقدساتها".

ودعا منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد مؤتمر عاجل عنوانه القدس وحمايتها، ووقف التطبيع مع الاحتلال، الذي فتح الباب واسعًا أمام العدوان الذي تقوم به دولة الاحتلال ضد أبناء شعبنا في القدس والذي يعدُّ جريمة دولية بهدم حي سكني كامل وتشريد سكانه.

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