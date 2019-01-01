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اشتية يوقّع مع القنصل البريطاني مذكرة تفاهم لدعم قطاع الأمن

الإثنين 22 يوليو 2019 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يوقّع مع القنصل البريطاني مذكرة تفاهم لدعم قطاع الأمن


رام الله / سما /

 وقع رئيس الوزراء، وزير الداخلية محمد اشتية، مع القنصل البريطاني فيليب هول، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، مذكرة تفاهم لدعم قطاع الأمن.

وتأتي الاتفاقية بين وزارة الداخلية، وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا ممثلة بوكالة التنمية الدولي(DIFD)، لتنفيذ برنامج القدرة والمساءلة والاستدامة والشمولية لقطاع الأمن.

وقال رئيس الوزراء: "نقدم الشكر لكل ما تقدمه حكومة المملكة المتحدة لدعم فلسطين، خاصة على صعيد البنى التحتية والقطاع الاقتصادي وقطاع الأمن. نقدر هذا الدعم الذي يأتي في إطار حل الدولتين والتزام بريطانيا بتحقيق السلام العادل للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف: "نأمل أن يترجم الدعم البريطاني في اعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطين، خاصة في ظل الهجمة الإسرائيلية المتعلقة بتكثيف الاستيطان وتدمير إمكانية اقامة الدولة الفلسطينية، وكإجراء وقائي لما تقوم به إسرائيل من تدمير ممنهج لحل الدولتين".

بدوره، قال القنصل البريطاني: "مذكرة التفاهم هذه دعم للسلطة الفلسطينية ولوزارة الداخلية خاصة قطاع الأمن، وتأتي في إطار التزامنا بدعم حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية، وهي لدعم برنامج القدرة والمساءلة والاستدامة والشمولية لقطاع الأمن".

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