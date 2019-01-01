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وزيرة الصحة: الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية استخفاف بحياة المرضى

الإثنين 22 يوليو 2019 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية استخفاف بحياة المرضى


رام الله / سما /

 أدانت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، استمرار حالات الاعتداء على الكوادر الطبية في المراكز والمستشفيات الحكومية، معتبرة هذه الاعتداءات استخفافاً بحياة المرضى.

وأضافت في بيان صحفي، يوم الاثنين، أن المراكز الصحية ملك لجميع أبناء شعبنا، والكوادر العاملة فيها تعمل على خدمة المواطنين بأقصى جهد ممكن رغم الأزمة المالية التي نتعرض لها، مضيفة أن استمرار الاعتداءات على الكوادر الطبية مؤشر خطير للغاية.

وأشارت إلى أن أبواب وزارة الصحة مفتوحة دائماً لتلقي أي شكوى أو ملاحظة من المواطنين، حيث يتم التعامل معها بكل جدية ومهنية، فالهدف الأساسي والرئيسي هو خدمة المواطن.

وتابعت: "نؤكد مرة أخرى أن الاعتداء على الطواقم الطبية وخصوصاً أثناء تأديتها لعملها أمر خطير، كما أنه اعتداء على كل مريض ومواطن.

وقالت إن هذه الاعتداءات الفردية لا تمثل أصالة شعبنا وأخلاقه، مؤكدة في الوقت ذاته على حق المواطن في الشكوى وإبداء الملاحظة بالطرق التي تضمن كرامته وتحفظ حقه.

وكانت وزيرة الصحة ترأست وفداً للمجلس الصحي الفلسطيني واجتمعت مع رئيس الوزراء د.محمد اشتية في مكتبه بمدينة رام الله ، لبحث عدد من القضايا الهامة.

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