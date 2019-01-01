  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قطر تعلق على هدم منازل الفلسطينيين في صور باهر

الإثنين 22 يوليو 2019 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تعلق على هدم منازل الفلسطينيين في صور باهر


سما / وكالات/

علقت دولة قطر مساء اليوم الاثنين، على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل الفلسطينيين جنوب مدينة القدس المحتلة، واصفة الخطوة الإسرائيلية بالجريمة ضد الإنسانية.

وأكدت الخارجية القطرية في بيان لها، أن هدم منازل فلسطينيين في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوب القدس المحتلة هو تعدٍ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مشددة على ان الجريمة تستدعي تدخلا دوليا عاجلا، لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليات الهدم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

ورأت دولة قطر، "هدم المنازل جريمة ضد الإنسانية تعكس استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية"، مؤكدة على موقفها الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس المحتلة".

وكانت قوات الاحتلال شرعت منذ فجر الإثنين على هدم عدة مباني في وقت واحد، في وادي الحمص، بعد إخلاء سكانها منها.

الأكثر قراءة اليوم

فلكيا.. الكشف عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

تفاصيل لاول مرة .. جنرال اسرائيلي يكشف : هكذا أسرت حماس الضابط غولدن

ماذا يفعل إسماعيل هنية في وسط تل ابيب ؟

فتح: الجهود المصرية مستمرة ونتنظر من حماس الموافقة على تنفيذ اتفاق المصالحة!

اسعار العملات مقابل الشيكل

كاتب إسرائيلي يهاجم غرينبلات "المحرض" ويصفه بـ"قزم ترامب"

كوشنر سيصل الى اسرائيل و 5 دول عربية الاسبوع المقبل لبحث صفقة القرن

الأخبار الرئيسية

حكومة اشتيه

الحكومة توضح حقيقة التوصل لحل مع الاحتلال بشأن اقتطاعها أموال المقاصة

33

الاحتلال يهدم 10 منشئات سكنية ويشرد سكانها في صور باهر بالقدس المحتلة

860x484

غزة : 6 إصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي عقب مسيرة رفضًا للحصار

لهذا السبب .. إسرائيل تتجه لخصم 700 مليون شيكل أخرى من أموال السلطة

o

الرئيس ينفي أمام المخابرات المصرية فرضه عقوبات على غزة وهذا ما قالته حماس ..