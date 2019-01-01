المُدوّن الإماراتي حمد المزروعي لا يُشرّفه تشجيع منتخب الجزائر.. وسيُشجّع حتى منتخب إسرائيل لو قابله!

ابو ظبي/سما/

سارع المُدوّن الإماراتي، حمد المزروعي، إلى التغريد عبر حسابه “تويتر”، وإعلانه مُقاطعة المنتخب الجزائري، الفائز ببطولة كأس الأمم الإفريقيّة، وذلك على خلفيّة أعمال الشغب، والاشتباكات العنيفة الذي شهدها مطار القاهرة الدولي، كما وصف الشعب الجزائري بالهمجي، والتخلّف.

وكان نُشطاء تواصل اجتماعي، تداولوا مقاطع فيديو في محيط مطار القاهرة الدولي، لاشتباكات عنيفة بين قيل إنها بين رجال الأمن المصريين، والمُشجّعين الجزائريين.

وكتب المزروعي مُغرّداً: “‏بعد مشاهدة هذا الفيديو أعتذر عن تشجيعي منتخب الجزائر ولا يشرفني تشجيع منتخب جمهوره أساء لـرجال أمن مصر الحبيبة جمهور همجي ومتخلف وبعد هذا الفيديو أقسمت أن أشجّع أيّ منتخب يقابل الجزائر حتى وإن كان منتخب إسرائيل”.