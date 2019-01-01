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الأردن يدين هدم إسرائيل منازل المقدسيين

الإثنين 22 يوليو 2019 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين هدم إسرائيل منازل المقدسيين


عمان /سما/

 دان الأردن بشدة الإثنين قيام اسرائيل بهدم منازل فلسطينيين في القدس المحتلة، مطالبا بالوقف الفوري لهذه الممارسات "الهادفة للتهجير القسري للسكان".

وعبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان عن ادانة المملكة "إقدام السلطات الإسرائيلية اليوم (الإثنين) على هدم عشرات الوحدات السكنية العائدة لمواطنين فلسطينيين".

وأكد رفض المملكة "للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل بناء مستوطنات وتوسيع القائم منها ومصادرة الاراضي والهدم وطرد السكان (...) وغيرها من السياسات والاجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان".

وأضاف القضاة أن "كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وطالب إسرائيل "بالوقف الفوري لهذه الممارسات التي تعمق اليأس وتزيد التوتر وتؤثر بشكل جوهري على حل الدولتين، السبيل الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة".

وباشرت القوات الإسرائيلية باكرا صباح الإثنين هدم منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية الى جنوب القدس الشرقية، وعلى مقربة من جدار الفصل بين القدس والضفة الغربية المحتلة.

وقام مئات العناصر من الشرطة والقوات الإسرائيلية فجرا بتطويق أربعة مبان على الأقل في منطقة صور باهر الواقعة بين القدس والضفة الغربية، والتي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، فيما قال مسؤول إسرائيلي إن العملية ستنتهي اليوم وتشمل 12 مبنى.

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