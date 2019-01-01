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المرشد الإيراني الأعلى يشيد بـ"المقاومة الفلسطينية" ضد إسرائيل

الإثنين 22 يوليو 2019 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
المرشد الإيراني الأعلى يشيد بـ"المقاومة الفلسطينية" ضد إسرائيل


طهران /سما/

أشاد المرشد الإيراني الأعلى أية الله علي خامنئي اليوم الإثنين، بما أسماه "المقاومة المذهلة" للشعب الفسطيني ضد إسرائيل.

أدلى خامنئي بهذه التصريحات في اجتماع مع صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في طهران اليوم، قائلا إن "المقاومة الفلسطينية تبشر بتحقيق نصر مؤكد ضد إسرائيل."

وذكرت قناة (برس تي في) نقلا عن خامنئي "لن يتحقق النصر من دون مقاومة ونضال وإننا نعتقد أنه وفقا للوعد الإلهي الذي لا شك فيه، ستكون القضية الفلسطينية في مصلحة الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي."

وفصل خامنئي ما أسماه بالمبادرة "الغادرة" التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت اسم "صفقة القرن" لحل القضية الفلسطينية، قائلا إن من الضروري مواجهة هذه الخطة.

وقال خامنئي "الهدف من هذه المؤامرة الخطيرة هو القضاء على الهوية الفلسطينية بين الشعب والشباب."

وأكد خامنئي على دعم إيران الثابت للقضية الفلسطينية.

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