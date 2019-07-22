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ملادينوف يطالب إسرائيل بوقف سياسة تدمير المباني السكنية فوراً!

الإثنين 22 يوليو 2019 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملادينوف يطالب إسرائيل بوقف سياسة تدمير المباني السكنية فوراً!


غزة / سما /

علق نيكولاي ملادينوف منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، يوم الاثنين، على قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرت الشقق السكنية في بلدة صور باهر في مدينة القدس .

وقال ملادينوف في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر :"على الرغم من الدعوات بعدم المضي قدماً في عملية الهدم، فإن تدمير المباني السكنية في ⁧‫صور باهر‬⁩ سيؤدي إلى تشريد العديد من العائلات ⁧‫الفلسطينية‬⁩".

وأضاف ملادينوف أنه "لا يمكن لأي قدر من المساعدات الإنسانية تعويض معاناتهم"، مطالبا ⁧‫إسرائيل‬⁩ بوقف هذه السياسة فورا".

على الرغم من الدعوات بعدم المضي قدماً في عملية الهدم، فإن تدمير المباني السكنية في #صور_باهر سيؤدي إلى تشريد العديد من العائلات #الفلسطينية. لا يمكن لأي قدر من المساعدات الإنسانية تعويض معاناتهم! يجب على #إسرائيل وقف هذه السياسة. بيان #الأمم_المتحدة: https://t.co/SeBK8YqJ4m

— نيكولاي ملادينوف (@nmladenov_ar) July 22, 2019

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