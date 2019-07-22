ملادينوف يطالب إسرائيل بوقف سياسة تدمير المباني السكنية فوراً!

علق نيكولاي ملادينوف منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، يوم الاثنين، على قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرت الشقق السكنية في بلدة صور باهر في مدينة القدس .
وقال ملادينوف في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر :"على الرغم من الدعوات بعدم المضي قدماً في عملية الهدم، فإن تدمير المباني السكنية في صور باهر سيؤدي إلى تشريد العديد من العائلات الفلسطينية".
وأضاف ملادينوف أنه "لا يمكن لأي قدر من المساعدات الإنسانية تعويض معاناتهم"، مطالبا إسرائيل بوقف هذه السياسة فورا".
على الرغم من الدعوات بعدم المضي قدماً في عملية الهدم، فإن تدمير المباني السكنية في #صور_باهر سيؤدي إلى تشريد العديد من العائلات #الفلسطينية. لا يمكن لأي قدر من المساعدات الإنسانية تعويض معاناتهم! يجب على #إسرائيل وقف هذه السياسة. بيان #الأمم_المتحدة: https://t.co/SeBK8YqJ4m— نيكولاي ملادينوف (@nmladenov_ar) July 22, 2019