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ضبط اسطوانات غاز و10 آلاف لتر سولار غير قانوني في الخليل

الإثنين 22 يوليو 2019 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط اسطوانات غاز و10 آلاف لتر سولار غير قانوني في الخليل


الخليل / سما /

ضبط جهاز الامن الوطني بالتعاون مع الجهات المختصة في مدينة الخليل المحتلة اليوم الاثنين، ما يقارب ال(1000) لتر سولار غير قانوني و(29) أسطوانة غاز غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضح بيان للشرطة، أن الأجهزة الأمنية المختصة ضبطت الكمية المذكورة من السولار المهرب وتنك فارغ سعة 500 لتر غير قانوني حيث تم مصادرتها، إضافة إلى مصادرة (29) اسطوانة غاز غير صالحة للاستخدام الادمي.

وأخطرت الشرطة، عدم التصرف بها لما تشكله من خطر على سلامة المواطنين واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وناشدت الشرطة، المواطنين والتجار على حد سواء عدم تداول السولار المهرب واسطوانات الغاز الغير صالحة للاستخدام الآدمي لما تخلفه من خطر على مركبات المواطنين وسلامتهم وخطورة على أرواحهم واصابات بالغة الخطورة على أبناء الشعب.

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