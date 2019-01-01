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توزيع تجهيزات حراسة على القرى المحاذية للمستوطنات في محافظة سلفيت

الإثنين 22 يوليو 2019 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
توزيع تجهيزات حراسة على القرى المحاذية للمستوطنات في محافظة سلفيت


نابلس / سما /

نظم المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان جولة ميدانية على بعض المجالس القروية في محافظة سلفيت للإطلاع على لجان الحراسة التي تشكلت مؤخرا لصد هجمات المستوطنين المتكررة، حيث شملت الجولة الميدانية لطاقم المكتب الوطني كل من مجلس قروي ياسوف، ومجلس قروي سكاكا.

وإستمع وفد المكتب الوطني لشرح من رئيس مجلس قروي ياسوف خالد عبيه، ورئيس مجلس قروي سكاكا عبدالقادر أبو حاكمه، ومتطوعي لجان الحراسة، حول الإجراءات والنشاطات التي تُنظمها بشكل دوري في القريتين للتنبه لهجمات وإستفزازات المستوطنين المتكررة على أهالي وممتلكات القرى المحاذية للمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين.

وفي نهاية الجولة الميدانية، سلم ممثل المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان شادي زهد، رزمة تجهيزات حراسة وحماية لرؤساء مجالس ياسوف وسكاكا لتوزيعها على لجان الحراسة، لمساعدتها في أعمالها وفعالياتها، حيث تأتي هذه المساعدات العينية في إطار مساعي المكتب الوطني المستمرة لتأمين ما يتوفر من إمكانيات لمساعدة أبناء شعبنا لا سيما المحاذية بلداتهم وقراهم للمستوطنات الإسرائيلية، وإسنادهم في صمودهم وحماية أرواحهم وممتلكاتهم من هجمات المستوطنين .

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