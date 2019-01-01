نقابة الصحفيين العراقيين تحذر أعضاءها من زيارة إسرائيل

بغداد /سما/

حذرت نقابة الصحفيين في العراق اليوم الاثنين أعضاءها باتخاذ عقوبات رادعة بحق كل من يثبت زيارته إلى إسرائيل منهم، وفصله من عضوية النقابة .

وقال بيان لنقابة الصحفيين العراقيين إن النقابة اطلعت "على الأنباء التي أعلنتها وزارة الخارجية الإسرائيلية من أن وفداً يضم صحفيين عربا، بينهم سعوديون وعراقيون، سيزورون إسرائيل الأسبوع المقبل .

واستنكرت النقابة وبشدة تلك الزيارة التي "تتقاطع تماماً مع توجهاتها ونهجها الوطني، الرافض لكل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومواقفه العدائية تجاه الدول العربية وشعوبها، واغتصابه لأرض فلسطين والانتهاكات الصارخة وممارسة القتل والتشريد التي يتعرض لها شعب فلسطين العربي على ايدي جنود الاحتلال الاسرائيلي".

وأكدت النقابة في بيانها أنها "ستتخذ اجراءات وعقوبات رادعة بحق اي صحفي عراقي تثبت زيارته لإسرائيل الآن ومستقبلا،ً بما فيها عقوبة ترقين قيده (الطرد من الخدمة) وفصله من عضوية النقابة ".