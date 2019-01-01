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اجتماع عاجل لتنفيذية المنظمة.. وعريقات يؤكد: ثمرة التساوق مع فريق "صفقة ترامب"

الإثنين 22 يوليو 2019 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع عاجل لتنفيذية المنظمة.. وعريقات يؤكد: ثمرة التساوق مع فريق "صفقة ترامب"


رام الله / سما /

 قال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الاثنين، إنّ اللجنة عقدت اجتمعاُ طارئاً لمتابعة  جريمة الحرب الاسرائيلية المرتكبة بحق ابناء شعبنا بالقدس المحتلة ، تحديدا وادي الحمص في صور باهر .

وأضاف عريقات، في تغريدة له عبر تويتر، أنّ ما  يحدث فى صور باهر ( وادي الحمص ) هو الفهم الاسرائيلي لمفهوم الازدهار  الذى عقدت  بخصوصه ورشة المنامة ، ولهؤلاء الذين يصطفون للتطبيع مع سلطة الاحتلال اسرائيل.

وأشار، إلى أنّ هذه ثمرة التساوق مع فريق صفقة ترامب، لا بد للمحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الاسرائيليين.

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