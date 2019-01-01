"ثوري فتح" يدعو الأمتين العربية والاسلامية للإيفاء بالتزاماتها تجاه القدس وأهلها

رام الله / سما /

دعا المجلس الثوري لحركة "فتح"، الأمتين العربية والاسلامية، إلى الايفاء بالتزاماتها تجاه القدس وأهلها، تطبيقا لقرارات القمة العربية والاسلامية.

وقال المجلس الثوري في بيان أصدره عقب ايقاف أعمال دورته السادسة لمتابعة الجريمة النكراء التي تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلي في واد الحمص في القدس المحتلة اليوم الاثنين، إن عملية الهدم في واد الحمص بصور باهر تشكل محطة بالغة الخطورة في مسلسل التطهير العرقي وفرض تهويد القدس المحتلة، التي تنفذها الحكومة الاسرائيلية في تحد سافر وخرق واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تبعات هذه الجريمة بحق الأرض والانسان الفلسطيني، ودعا إلى عقد اجتماع عاجل للأطر القيادية الفلسطينية لمواجهة ما يجري في القدس، وطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث ما يجري في القدس.

وأكد أن هدم عشرات المباني التي تضم مئات الشقق السكينة في منطقة سيادة فلسطينية كاملة، يتطلب اجراءات عاجلة من الحكومة الفلسطينية لمساعدة العائلات المتضررة وايوائها، مع استمرار التحرك في كافة المحافل الدولية والاقليمية.

وحذّر ثوري فتح من استمرار القوة القائمة بالاحتلال في مخططاتها بالقدس والهادفة لهدم مئات المساكن وإزالة الخان الأحمر واستهداف سلوان والعيسوية، ودعا لرص الصفوف وتوحيد القوى كافة للتصدي لهذا الاجرام المنفلت.