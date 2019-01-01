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الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته لوضع حد وفوري للعدوان الإسرائيلي

الإثنين 22 يوليو 2019 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته لوضع حد وفوري للعدوان الإسرائيلي


القاهرة /سما/

أدان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، جرائم الهدم في واد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس.

وأكد أبو علي في تصريح له اليوم الاثنين، أن هذه الجريمة تأتي في سياق استمرار العدوان السافر المتصاعد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وجودا وحقوقا خاصة في القدس بشكل غير مسبوق، واستمرارا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين من  المدينة، مشددا على أن ما يجري في القدس ما هو الا جريمة حرب وتطهير عرقي وجريمة تهجير قسري رسمي ومعلن هي الاخطر في سلسلة هذه الجرائم المتواصلة منذ عقود.

ولفت إلى أن المباني المستهدفة تقع ضمن المنطقة المصنفة (أ)، ومستوفية لجميع التراخيص الرسمية والاوراق الثبوتية، مؤكدا أهمية أن يتدخل المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة مجلس الأمن ومحكمة  الجنايات الدولية لإعمال قواعد القانون الدولي لإجبار اسرائيل على وقف هذه الجرائم ومساءلتها ومحاسبتها عليها، لأن الإفلات الدائم من العقاب والمساءلة هو تشجيع ليواصل الاحتلال جرائمه بكل ما يرتبه ذلك من تداعيات وانعكاسات على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب أبو علي، المجتمع الدولي أن يقف امام مسؤولياته لوضع حد فوري لهذا العدوان بحق الشعب الفلسطيني ومدينة القدس، والتصدي لجرائم الاقتلاع والترحيل القسري بصورة سريعة وحاسمة تقتضيها خطورة الجرائم المرتكبة  والتي تصنف دون أدنى شك جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية كافة، اضافة الى الاتفاقيات التعاقدية الثنائية.

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