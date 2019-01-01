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الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين زيارة بعض الإعلاميين لإسرائيل

الإثنين 22 يوليو 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين زيارة بعض الإعلاميين لإسرائيل


غزة / سما /

: أدان الاتحاد العام للصفيين العرب الاثنين، زيارة بعض الإعلاميين العرب المطبعين لإسرائيل.

وقال الاتحاد في تصريح صحفي، أنّ وكالات الانباء نقلت عن مصادر اسرائيلية وصول وفد من 6 صحفيين عرب من المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الى الاراضي الفلسطينية المحتلة .

وأكد، يوناتان جونين رئيس قسم مواقع التواصل الصادرة باللغة العربية فى وزارة الخارجية الاسرائيلية ان الوفد سيزور مركز تخليد ذكري " الهولوكوست " والكنيست والاماكن المقدسة فى القدس .

وأوضح بيان وزارة الخارجية الاسرائيلية أيضاً ان وفد الصحفيين المذكور سيزور ايضا حيفا والناصرة وتل ابيب بالاضافة الى لقاءات مع اعضاء فى الكنيست ومسئولين فى وزارة الخارجية الاسرائيلية ، بالاضافة الى اكاديميين اسرائيليين .

واستنكر، الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة هذه الزيارة من جانب هؤلاء الصحفيين حيث تتنافي وتتعارض مع النظام الاساسي للاتحاد العام للصحفيين العرب الذى يدعو الى تعبئة الرأي العام العربي ضد كافة اشكال التطبيع مع العدو الاسرائيلي، تأكيداً على استمرار الصراع العربي الصهيوني حتي يتم تحرير كل التراب العربي المحتل .

وحذر، الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة اعضائه من الوقوع فريسة لمخططات العدو الصهيوني التي تهدف الى تطبيع العلاقات معها . الامر الذى يؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية ، وسيقوم الاتحاد العام للصحفيين العرب باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد اي صحفي عربي ينصاع للمخطط الاسرائيلي الذى يتعارض مع محاربة التطبيع .

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