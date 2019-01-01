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الصحة تنشر إرشادات للوقاية من لدغات البعوض والأمراض التي قد تنقلها

الإثنين 22 يوليو 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تنشر إرشادات للوقاية من لدغات البعوض والأمراض التي قد تنقلها


رام الله / سما /

نشرت وزارة الصحة، إرشادات للجمهور للوقاية من لدغات البعوض بأنواعها المختلفة، مؤكدة أن أسهل طرق الوقاية من لدغات البعوض والأمراض التي من الممكن أن تسببها هي القضاء على أماكن تكاثرها، حيث أن أي كميات مياه راكدة ومكشوفة تكون صالحة لتكاثر البعوض.

وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أن وسائل الوقاية الشخصية تتمثل في ارتداء ملابس طويلة تغطي الأرجل والأيادي أثناء التواجد خارج المنزل في أوقات نشاط البعوض ليلاً، واستخدام الناموسيات عند النوم، واستخدام كريمات طاردة للبعوض مرخصة من وزارة الصحة، مع الانتباه إلى استخدامها بأقل كمية وعند التواجد خارج المنزل فقط، وعدم وضعها قريباً من العيون الأنف الفم، واتباع التعليمات الموجودة على علبة المستحضر.

وتابعت، أن على المواطنين وضع شبك ناعم "منخل" على الشبابيك والعمل على إصلاحه إذا تمزق، وإغلاق الأبواب والشبابيك في ساعات المساء.

وأكدت الوزارة ضرورة تجفيف المياه الراكدة والمستنقعات في ساحات البيوت وحول الأشجار وأحواض المياه، والتخلص من المياه المتجمعة في أوعية وبراميل المياه أو إطارات السيارات التالفة أو ألعاب الأطفال، وأكياس البلاستيك وقوارير نباتات الزينة.

وأضافت، يجب إغلاق أوعية وبراميل حفظ المياه بإحكام لمنع وصول البعوض لسطح المياه، وإغلاق آبار جمع مياه الأمطار، ووضع شبك على فتحات أنابيب توصيل المياه، وإغلاق الحفر الامتصاصية وحفر معالجة المياه العادمة وتغطية فتحات مواسير التهوية بشبك ناعم، وتنظيف وتجفيف مشارب وأوعية سقاية الحيوانات والطيور مرة كل أسبوع، والمحافظة على النظافة العامة والتخلص السليم من النفايات الصلبة التي قد تساعد على تجمع كميات من المياه داخلها مثل الأوعية والعبوات الفارغة وأكياس البلاستيك وغيرها.

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