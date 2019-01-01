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طهران: قدرات ايران الدفاعية والهجومية ستباغت الاعداء بشكل لا يتوقعوه

الإثنين 22 يوليو 2019 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران: قدرات ايران الدفاعية والهجومية ستباغت الاعداء بشكل لا يتوقعوه


طهران /وكالات /

أكد قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي اللواء غلام علي رشيد ان قدرات ايران الدفاعية والهجومية ستباغت الاعداء بشكل لا يتوقعوه، موضحا ان تكلفة الاعتداء على الاراضي الايرانية ستكون اكبر بكثير من مكاسبها.

في ضوء التطورات الامنية الاخيرة حضر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الاميرال علي شمخاني صباح اليوم الاثنين الى مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي والتقى اللواء غلام علي رشيد ، وبحث في اجتماع مع مساعدي المقر آخر الاوضاع في المنطقة والمخاطر المحتملة وجاهزية القوات المسلحة.
وشرح اللواء رشيد قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي في هذا الاجتماع، التهديدات المحتملة في المستقبل ومستوى جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع المواقف المحتملة، مضيفا: ان المواجهة الحاسمة والذكية التي تقوم بها القوات المسلحة ضد التهديدات التي تحدق بالجمهورية الاسلامية الايرانية، ستمنع قبول خطر العدوان على الأراضي الايرانية وشعبها الشريف.
واكد اللواء رشيد ان تكلفة مثل هذا العدوان ستكون أكثر بكثير من مكاسبه.
واضاف قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي: ان أبعاد القدرات الدفاعية والهجومية الايرانية ستكون مباغتة وغير متوقعة بالنسبة للمعتدين.
واعرب اللواء رشيد في الختام عن أمله في ان لا تؤدي الاستفزازات الامريكية الى تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

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