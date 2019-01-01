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وكيل وزارة الأشغال العامة سرحان يستقبل ممثل الهيئة العمانية للأعمال الخيرية في غزة

الإثنين 22 يوليو 2019 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما/

استقبل وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان ممثل الهيئة العمانية للأعمال الخيرية في غزة السيد وائل أبو سويرح وناقش اللقاء مشاريع التطوير والبنية التحتية التي تنفذها الهيئة في قطاع غزة.

وثمن وكيل الوزارة م. سرحان جهود الهيئة العمانية وعملها في القطاع والأثر الكبير لهذه المشاريع على غزة خاصة مشاريع بناء وترميم منازل الفقراء ومشاريع البنية التحتية .

وأعرب الوكيل م. سرحان عن شكره الكبير لسلطنة عمان الشقيقة سلطنا حكومة وشعبا على دعمهم ومساندتهم أبناء شعبنا الفلسطيني .

ومن جهته أعرب السيد وائل أبو سويرح ممثل الهيئة عن شكره لوزارة الأشغال العامة  والإسكان على التعاون والتنسيق المشترك . 

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