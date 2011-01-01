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حكومة النمسا تتبرع بمبلغ 1,95 مليون يورو للاونروا

الإثنين 22 يوليو 2019 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة النمسا تتبرع بمبلغ 1,95 مليون يورو للاونروا


القدس المحتلة/سما/

قامت الحكومة النمساوية اليوم بالتوقيع على اتفاقية بقيمة 1,95 مليون يورو مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) لدعم برنامج الوكالة الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واسترشادا بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن الصحة وبالمعايير الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية، تقدم الأونروا الخدمات الصحية الأساسية من خلال 43 مركز صحي تابع لها في الضفة الغربية، وهي مسؤولة عن المساهمة في بيئة معيشية صحية للاجئي فلسطين. وقدمت الوكالة حوالي ثمانية ملايين ونصف استشارة مرضية في أقاليم عملياتها الخمسة خلال عام 2018، اشتملت على حوالي مليون استشارة في الضفة الغربية. وتعد جهود الوكالة في سبيل توفير رعاية صحية منقذة للحياة للاجئي فلسطين جزءا من المهمة المشتركة للأمم المتحدة والحكومات المستضيفة في معالجة التباينات في المحددات الاجتماعية للصحة وتحقيق العدالة الصحية.

وسيعمل هذا التبرع من النمسا على دعم حماية صحة لاجئي فلسطين والتقليل من عبء المرض. وستذهب الأموال من أجل ضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية بشكل ملائم وفي الوقت المناسب، علاوة على توفر المواد التثقسفسة في مراكز الأونروا الصحية وعياداتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال حفل التوقيع، قالت أستريد وين ممثلة النمسا في رام الله: "نحن ممتنون للشراكة الطويلة مع الأونروا والتي تمنحنا تأكيدا بأن الخدمات الصحية النوعية يتم تقديمها للاجئين الفلسطينيين. وعلى وجه التحديد، فإننا نرحب بنهج فريق صحة الأسرة وبتداخلات الإسناد النفسي الاجتماعي الذي هنالك حاجة ملحة لها للاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من الوضع والظرف الحالي".

بدوره، أعرب مارك لاسواوي رئيس وحدة علاقات المانحين بالأونروا عن شكره لهذا التبرع بالقول: "بالنيابة عن الأونروا، فإنني أشكر وأشيد بالحكومة النمساوية على قيامها بمضاعفة دعمها تقريبا لبرنامج الأونروا الصحي وبالتالي الاستجابة لنداء الوكالة من أجل الحصول على دعم أكبر للخدمات الأساسية التي تقدمها في وقت يتسم بالحاجة الماسة للوكالة".

والنمسا داعم قديم للأونروا، وخصوصا برنامج الوكالة الصحي، وهي قد تبرعت بملغ 10 ملايين يورو للبرنامج الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2011.

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