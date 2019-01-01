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فوائد المشمش؟.. تعرف عليها

الإثنين 22 يوليو 2019 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوائد المشمش؟.. تعرف عليها


وكالات -

يوفر المشمش الطازج كميات كبيرة من البيتا كاروتين (المادة الاولية لفيتامين أ) والبوتاسيوم للجسم ، كما أن المشمش المجفف مصدر غني جدًا للبوتاسيوم.

وأشارت مينا كافياني، مسؤولة قسم التعليم العام بالمعهد الإيراني لأبحاث التغذية والصناعات الغذائية ، إلى فوائد فاكهة المشمش الصيفية قائلة: أظهرت الأبحاث أن البيتا كاروتين في المشمش ربما يقلل من خطر الإصابة بسرطانات مختلفة ، وخاصة سرطاني الرئة والمعدة ، ويبدو أن الاستهلاك المنتظم للمشمش في النظام الغذائي يساعد في الحصول على ما يكفي من الكاروتين.

وتابعت: كما تشير نتائج الأبحاث إلى أن تناول 2.5 إلى 3.9 غرام من البوتاسيوم الإضافي حسب متطلبات النظام الغذائي اليومي يقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. لذلك ، يلعب المشمش المجفف، الذي يحتوي على حوالي 1.4 غرام من البوتاسيوم لكل 100 غرام ، دورًا مهمًا في خفض ضغط الدم.

وأوضحت: إن نقص البوتاسيوم لدى كبار السن ، بسبب عدم كفاية الفواكه والخضروات الطازجة ، يسبب الاكتئاب، لذلك ، يمكن أن يكون المشمش المهروس، كحلوى لذيذة غنية بالبوتاسيوم فعالاً في تحسين اكتئابهم، والمشمش باعتباره مصدر جيد للكاروتين ، يمكن أن يمنع الاصابة بعمى الليل، لاسيما في كبار السن.

ونوهت كافياني أيضًا إلى إن المشمش يتم هضمه ببطء حيث تمتص السكريات وتدخل مجرى الدم تدريجياً. لذلك ، يحتاج الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام إلى طاقة بديلة في العضلات لمثل هذا المصدر قبل عدة ساعات من التمارين الروتينية.

ولفتت الى إن "المشمش الطازج يحتوي على نسبة منخفضة نسبيا من السعرات الحرارية ، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية (حوالي 2 غرام لكل 100 غرام) ، لذلك تعد هذه الفاكهة وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

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