مختصون إيرانيون يبتكرون شريحة تدعم الجيل السادس للإنترنت (6G)

طهران /وكالات /

نجح مختصون إيرانيون بجامعة كاليفورنيا في تصنيع شريحة قادرة على نقل المعلومات عبر الذبذات القوية.

وبمقدور الشريحة الجديدة زيادة حجم موجات الراديو إلى 100 غيغاهرتز أي أربعة أضعاف أكثر من سرعة الجيل الخامس للإنترنت (5G).

ويبلغ قطر الشريحة الجديدة 4.4 ميلمترات وتتميز بتصميم خاص يتيح لها إمكانية معالجة الذبذبات الرقمية بسرعة فائقة وكفاءة عالية.

وفي هذا الصدد قال المختص الإيراني وأستاذ هندسة الکهرباء والحاسوب في جامعة کالیفورنیا "بیام حیدري"، إننا سمینا الشريحة المذكورة بـ "ما بعد 5"(beyond 5G) إذ إن مدی سرعتها والمعلومات المندمجة التي نستطیع الحصول علیها عبر هذه التقنية أكبر بکثیر مقارنة بالمعدات المتوفرة حاليا.

وأضاف ان المختصين ما زال يحاولون إيجاد إجابة عما إذا كانت الأنظمة اللاسلكية تكافئ تقنية الألياف الضوئية على صعيدي السرعة والأداء وفي حال تحقق هذا الهدف فستحدث ثورة في عالم الاتصالات.

وتابع: إن الشريحة الجديدة لا تحتاج إلى طاقة كبيرة للقيام بما ذكر مقارنة بالأنظمة القديمة وهو ما يساعد على خفض معدل استهلاك الطاقة كما أن تكلفتها أقل بكثير وتتميز بسهولة الحصول عليها في الأسواق التجارية.