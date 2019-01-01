  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مختصون إيرانيون يبتكرون شريحة تدعم الجيل السادس للإنترنت (6G)

الإثنين 22 يوليو 2019 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مختصون إيرانيون يبتكرون شريحة تدعم الجيل السادس للإنترنت (6G)


طهران /وكالات /

نجح مختصون إيرانيون بجامعة كاليفورنيا في تصنيع شريحة قادرة على نقل المعلومات عبر الذبذات القوية.

وبمقدور الشريحة الجديدة زيادة حجم موجات الراديو إلى 100 غيغاهرتز أي أربعة أضعاف أكثر من سرعة الجيل الخامس للإنترنت (5G).

ويبلغ قطر الشريحة الجديدة 4.4 ميلمترات وتتميز بتصميم خاص يتيح لها إمكانية معالجة الذبذبات الرقمية بسرعة فائقة وكفاءة عالية.

وفي هذا الصدد قال المختص الإيراني وأستاذ هندسة الکهرباء والحاسوب في جامعة کالیفورنیا "بیام حیدري"، إننا سمینا الشريحة المذكورة بـ "ما بعد 5"(beyond 5G)  إذ إن مدی سرعتها والمعلومات المندمجة التي نستطیع الحصول علیها عبر هذه التقنية أكبر بکثیر مقارنة بالمعدات المتوفرة حاليا.

وأضاف ان المختصين ما زال يحاولون إيجاد إجابة عما إذا كانت الأنظمة اللاسلكية تكافئ تقنية الألياف الضوئية على صعيدي السرعة والأداء وفي حال تحقق هذا الهدف فستحدث ثورة في عالم الاتصالات.

وتابع: إن الشريحة الجديدة لا تحتاج إلى طاقة كبيرة للقيام بما ذكر مقارنة بالأنظمة القديمة وهو ما يساعد على خفض معدل استهلاك الطاقة كما أن تكلفتها أقل بكثير وتتميز بسهولة الحصول عليها في الأسواق التجارية.

الأكثر قراءة اليوم

فلكيا.. الكشف عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

التنمية تعلن عن موعد صرف شيكات الشؤون للاسر الفقيرة بغزة والضفة

تفاصيل لاول مرة .. جنرال اسرائيلي يكشف : هكذا أسرت حماس الضابط غولدن

هنية: نحن أمام سيناريو أبعد من حدود الجغرافيا وحماس تتحرك وفق ست أولويات!

فتح: الجهود المصرية مستمرة ونتنظر من حماس الموافقة على تنفيذ اتفاق المصالحة!

تفاصيل وآلية جديدة للصرف.. صرف دفعة مالية للموظفين غدا الاثنين

مالية غزة: الآلية الجديدة للرواتب ستكلف خزينتنا 3.6 مليون شيكل

الأخبار الرئيسية

860x484

غزة : 6 إصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي عقب مسيرة رفضًا للحصار

لهذا السبب .. إسرائيل تتجه لخصم 700 مليون شيكل أخرى من أموال السلطة

تنديد فلسطيني واسع بمجزرة الهدم في القدس المحتلة والجهاد الاسلامي تهدد بالرد

o

الرئيس ينفي أمام المخابرات المصرية فرضه عقوبات على غزة وهذا ما قالته حماس ..

تفاصيل لاول مرة .. جنرال اسرائيلي يكشف : هكذا أسرت حماس الضابط غولدن