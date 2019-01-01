طهران تنشر صور ضباط الـ CIA الذين جندوا الجواسيس الايرانيين

طهران /وكالات /

شرت وزارة الامن الايرانية اليوم صورا لعدد من ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية المجندين لشبكة الجواسيس الايرانيين الذين تم تفكيكها.

وكان المدير العام لمكافحة التجسس بوزارة الامن الايرانية قد كشف اليوم الثلاثاء عن اعتقال 17 جاسوسا كانوا يعملون في مراكز حساسة وحيوية في المجالات الاقتصادية والنووية والبنى التحتية والعسكرية والسايبرية وكذلك القطاع الخاص المرتبط بها. كما نشرت وزارة الامن ، فيلما وثائقيا حول عملية تفكيك شبكة جواسيس مدربين يثبت أن بعضهم جندتهم وكالة الاستخبارات الأميركية في دول خليجية.

وفيما يلي صور بعض ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية الذين جندوا الجواسيس الايرانيين: