  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طهران تنشر صور ضباط الـ CIA الذين جندوا الجواسيس الايرانيين

الإثنين 22 يوليو 2019 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تنشر صور ضباط الـ CIA الذين جندوا الجواسيس الايرانيين


طهران /وكالات /

شرت وزارة الامن الايرانية اليوم صورا لعدد من ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية المجندين لشبكة الجواسيس الايرانيين الذين تم تفكيكها.

وكان المدير العام لمكافحة التجسس بوزارة الامن الايرانية قد كشف اليوم الثلاثاء عن اعتقال 17 جاسوسا كانوا يعملون في مراكز حساسة وحيوية في المجالات الاقتصادية والنووية والبنى التحتية والعسكرية والسايبرية وكذلك القطاع الخاص المرتبط بها. كما نشرت وزارة الامن ، فيلما وثائقيا حول عملية تفكيك شبكة جواسيس مدربين يثبت أن بعضهم جندتهم وكالة الاستخبارات الأميركية في دول خليجية.

وفيما يلي صور بعض ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية الذين جندوا الجواسيس الايرانيين:

 

   

 

 

الأكثر قراءة اليوم

فلكيا.. الكشف عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

التنمية تعلن عن موعد صرف شيكات الشؤون للاسر الفقيرة بغزة والضفة

تفاصيل لاول مرة .. جنرال اسرائيلي يكشف : هكذا أسرت حماس الضابط غولدن

هنية: نحن أمام سيناريو أبعد من حدود الجغرافيا وحماس تتحرك وفق ست أولويات!

فتح: الجهود المصرية مستمرة ونتنظر من حماس الموافقة على تنفيذ اتفاق المصالحة!

تفاصيل وآلية جديدة للصرف.. صرف دفعة مالية للموظفين غدا الاثنين

مالية غزة: الآلية الجديدة للرواتب ستكلف خزينتنا 3.6 مليون شيكل

الأخبار الرئيسية

860x484

غزة : 6 إصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي عقب مسيرة رفضًا للحصار

لهذا السبب .. إسرائيل تتجه لخصم 700 مليون شيكل أخرى من أموال السلطة

تنديد فلسطيني واسع بمجزرة الهدم في القدس المحتلة والجهاد الاسلامي تهدد بالرد

o

الرئيس ينفي أمام المخابرات المصرية فرضه عقوبات على غزة وهذا ما قالته حماس ..

تفاصيل لاول مرة .. جنرال اسرائيلي يكشف : هكذا أسرت حماس الضابط غولدن